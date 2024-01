Bari, raccolta differenziata: inaugurato il primo centro di raccolta

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo centro comunale di raccolta di via Martin Luther King, al termine dei lavori di adeguamento e ristrutturazione, avviati lo scorso autunno. L’intervento ha permesso di trasformare il deposito zonale al quartiere Poggiofranco nel primo centro comunale di raccolta insediato nel tessuto urbano della città di Bari, che si aggiunge al CCR della zona industriale (via Accolti Gil) nel compendio gestito da Amiu Puglia e ai tre centri mobili, attivi sul territorio comunale. Nello specifico, nel nuovo CCR potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: abbigliamento, batterie ed accumulatori, bombolette spray, elettrodomestici, imballaggi di carta e cartone, imballaggi di vetro, ingombranti, lastre e oggetti di vetro, legno, materiale ferroso, medicinali scaduti, sfalci e potature, toner e cartucce, vernici, neon, olio minerale, olio vegetale, plastica e metalli, plastica rigida, pneumatici fuori uso, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti misti da attività di demolizione (escluso eternit, provenienti solo da piccoli interventi effettuati in ambito domestico).

L’accesso al CCR sarà consentito a tutte le utenze Tari del Comune di Bari che saranno riconosciute con innovativi sistemi informatici sviluppati internamente da Amiu Puglia. L’informatizzazione di tutti i centri di raccolta (sia quelli mobili che quelli fissi) rappresenta un ulteriore obiettivo di Amiu Puglia che consentirà, nel corso del 2024, di traguardare gli obiettivi di tracciabilità richiesti dalla norma, di essere in linea con le previsioni di qualità definite da Arera, e di porre in essere le basi per una solida contabilizzazione dei rifiuti conferiti da parte delle Utenze anche ai fini dell’eventuale applicazione della tariffazione puntuale. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica dalle 7.30 alle 13.