Corsa a sindaco di Bari, Petruzzelli: “Schlein irritata? Non credo”

Butta acqua sul fuoco Pietro Petruzzelli e cerca di placare le polemiche all’indomani dell’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco. “Credo che Elly Schlein – ha dichiarato Petruzzelli – abbia portato all’interno del Partito democratico una vitalità e un entusiasmo che sono completamente in linea con quello che io ho fatto. Quindi credo che alla segretaria alla fine faccia piacere”. Petruzzelli, che si è candidato a sindaco del capoluogo pugliese senza l’avallo ufficiale del Pd, ha risposto così a chi gli chiedeva se la segretaria Schlein sia in disaccordo con la sua decisione. “In questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate e tantissimi messaggi da persone che sono contente – ha aggiunto Petruzzelli – e che vedono questo come un gesto di coraggio, perché serviva una scossa per smuovere le acque in una situazione che era abbastanza intorpidita”. “Dall’altra – ha detto – alcuni gruppi di amici hanno creato una raccolta firme di sostegno che sta girando abbastanza bene, superando 1.500 firme, ed è bello che sia così. C’è un’atmosfera positiva e piacevole”.