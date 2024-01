Crolla solaio durante matrimonio, 30 feriti: 5 gravi

Un solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un matrimonio è crollato: cinque persone in codice rosso sono state portate negli ospedali.

Inizialmente il bilancio dei feriti, secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, era di 64 persone ma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sui social ha precisato: “Sono in contatto diretto con i nostri ospedali e sanitari che stanno dando il massimo.

La situazione al momento, 30 feriti di cui cinque gravi: due persone in codice rosso all’ospedale di Pistoia, due a Careggi, una a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia”.

Il crollo è avvenuto in un salone del primo piano dell’ex convento di Giaccherino, che da alcuni anni è adibito a ristorante. Alcuni invitati avevano già lasciato la festa, ma una sessantina di persone, soprattutto giovani, sono rimate all’interno del locale e stavano ballando, quando all’improvviso è avvenuto il crollo del pavimento del solaio. La voragine ha inghiottito i presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti.

Il procuratore della Repubblica di Pistoia, Tommaso Coletta, si è recato al ristorante dove c’è stato il crollo del pavimento in un salone al primo piano causando decine di feriti. . Per agevolare i tragitti delle ambulanze, è stata chiusa una strada di accesso.