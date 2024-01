Il Bari vince e convince: 3-1 alla Ternana al San Nicola’

Boccata d’ossigeno per il Bari che torna alla vittoria davanti ai propri tifosi. La squadra biancorossa regola la Ternana con un secco 3-1. Non entusiasmante l’avvio di gara dei galletti che concedono un pò troppo agli uomini di Breda. I galletti si svegliano sul finire del primo tempo creando diverse occasioni da rete e trovando anche le due marcature con Ricci e Nasti. Nella ripresa i biancorossi cercano di amministrare il vantaggio e ci riescono trovando anche due pali e la rete del 3-1 con Dorval. La Ternana prova a reagire con Diakite, ma è troppo tardi. Il Bari si porta a casa i tre punti, mostrando segnali di ripresa incoraggianti. In attesa che De Laurentiis e Polito completino la rosa, la rapidità di Kallon può già considerarsi un’arma in più per un girone di ritorno che dovrà vedere il Bari protagonista.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida agli umbri, mister Marino deve rinunciare agli infortunati Diaw, Koutsoupias (rottura del crociato) e Maiello oltre allo squalificato Menez. L’allenatore siciliano si affida ancora una volta al modulo 4-3-3: il neo arrivo Kallon parte dal primo minuto. Confermato il trio di centrocampo Edjouma – Benali – Maita. Nella Ternana, il tecnico Roberto Breda, deve rinunciare agli infortunati N’Guessan, Favilli, Mantovani, Capuano, Garau e Viviani. Il tecnico trevigiano schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: gioca dal primo minuto il neo acquisto Carboni, solo panchina per gli altri due volti nuovi Boloca e Zuberek.

PRIMO TEMPO: La Ternana si rende subito pericolosa al primo minuto con Di Stefano che entra in area, ma il suo tiro viene deviato in corner da Edjouma. Ci prova anche Kallon al minuto 7, ma il suo tentativo termina alto. Marino è costretto ad effettuare il primo cambio già al minuto 14: un problema muscolare ferma Di Cesare, al suo posto Matino. Ternana ancora pericolosa con Raimondo al minuto 16, ma il suo pallonetto finisce a lato. Di Stefano cerca di sorprendere Brenno con una conclusione al volo su cross di Carboni, ma la palla termina fuori. La prima grande occasione del match capita sui piedi di Maita al minuto 36: l’ex centrocampista del Catanzaro calcia bene da fuori area, ma Iannarilli si supera e mette in corner. Ci riprovano i biancorossi un minuto dopo con Nasti, ma l’estremo difensore umbro è ancora una volta reattivo. Sul corner seguente Kallon calcia a botta sicura ma Diakite respinge in corner. Il Bari spinge ancora e va al tiro al minuto 39 con Nasti, ma il centravanti non trova lo specchio della porta. Il gol è nell’aria e lo segna Ricci al minuto 41: Sibilli si inventa un grande assist e permette al terzino biancorosso di entrare in area e fulminare Iannarilli. Passano solo 2 minuti e i galletti raddoppiano: questa volta l’assist è di Kallon per Nasti che mette in rete la palla del 2-0. E’ l’ultima azione del primo tempo che si chiude con i biancorossi meritatamente in vantaggio per 2-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi che hanno terminato la prima frazione di gioco. La Ternana prova a rendersi pericolosa, ma la squadra di Marino chiude ogni spazio. Al minuto 64 finisce la gara di Kallon, al suo posto Achik. Grande giocata di Sibilli al minuto 68: l’ex calciatore del Pisa si beve Sorensen, entra in area ma il suo tiro si infrange contro il palo. Ancora un legno per i biancorossi al minuto 73: questa volta è Achik a colpire l’incrocio dei pali con un tiro a giro. Due cambi per il Bari al minuto 77: fuori Edjouma e Nasti, dentro Pucino e Lulic. Il Bari la chiude al minuto 83 con Dorval che mette dentro a porta vuota su assist di Achik. Ma la Ternana non ci sta e trova il gol al minuto 86 con Diakite che ‘buca’ Brenno con un tiro di controbalzo dall’interno dell’area di rigore. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Perenzoni: Bari – Ternana edizione 2023/24 è storia: allo stadio “San Nicola” termina 3-1.

PAGELLE: Sibilli disegna calcio, Kallon è una freccia sulla fascia.

Brenno 5,5, Dorval 6,5, Di Cesare sv (14′ Matino 6), Vicari 6,5, Ricci 6,5, Maita 6,5, Benali 6,5, Edjouma 6 (77′ Pucino sv), Kallon 7 (64′ Achik 6,5), Nasti 6,5 (77′ Lulic sv), Sibilli 7 e Marino 6,5.

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 1

Marcatori: 41′ Ricci 43′ Nasti 83′ Dorval 86′ Diakite

Ammoniti: Kallon, Labojko, Lucchesi, Raimondo

Espulsi: nessuno

Corner: 5-6

Tiri in porta: 6-1

Spettatori: 13.928 spettatori (8.809 abbonati; 5 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI: Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Edjouma, Kallon, Nasti, Sibilli

Panchina: Pissardo, Matino, Bellomo, Achik, Lulić, Astrologo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Aramu, Morachioli

TERNANA: Iannarilli, Sorensen(c), Raimondo, Casasola, Diakite, Labojko, Di Stefano, Lucchesi, Luperini, Marginean, Carboni

Panchina: Vitali, Nascimento Resende, Bonugli, Boloca, De Boer, Zuberek, Faticanti, Della Salandra, Favasuli, Dionisi, Pyyhtia

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti: Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo. Quarto ufficiale: Domenico Mirabella della sezione di Napol. VAR: Daniele Paterna (Teramo). AVAR: Giacomo Camplone (Pescara).

