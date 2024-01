Turismo, dalla storia ai panorami da cartolina: ecco Alberona

Esplorando Alberona: un viaggio incantevole nel cuore della Puglia

Dalla magia delle colline, con panorami da cartolina, alla storia. Siamo ad Alberona, un borgo letteralmente nascosto tra le colline della Puglia, in provincia di Foggia. Si tratta di un luogo dalle caratteristiche uniche che vale la pena di essere scoperto.

Un viaggio nel passato

Alberona è un luogo che trasuda storia da ogni angolo. Le sue stradine lastricate, circondate da antiche mura di pietra, conducono i visitatori in un viaggio nel passato. La Torre dell’orologio, un’icona del borgo, domina il panorama e offre una vista mozzafiato sulla campagna circostante. I visitatori possono passeggiare per il centro storico, ammirando gli edifici medievali e le chiese riccamente decorate, testimoni di un’epoca passata.

Dalla chiesa al culto dei Templari

In primis, impossibile non citare la chiesa del borgo. Si tratta di un edificio eretto dal Priore di Alberona tra il 1719 e il 1723 li dove un tempo sorgeva la chiesa fondata dai Templari. Nell’800 la chiesa cadde nuovamente in rovina, tanto che fu necessario effettuare nuovi interventi. La chiesa è attualmente dedicata alla Natività di Maria Vergine. Al suo interno è possibile visionare preziose reliquie, tra queste le ossa di San Vitale e una piccola ampolla con il suo sangue. Non lontano dalla chiesa, esattamente alle sue spalle, si trovava il Palazzo del Gran Priore, mentre lateralmente le carceri. Percorrendo il borgo sarà quasi impossibile non imbattersi in questi edifici, complice anche l’imponente campanile e i resti di una delle due torri del Palazzo Priorale.

Dai vicoli alla vista mozzafiato

Questo borgo è situato nello specifico nel Subappennino dauno, sulle pendici del monte Stilo che, di fatto, domina il Tavoliere delle Puglie. Proprio per questa ragione, a contraddistinguere questo borgo, è la possibilità di godere, dal “Muraglione” di una vista panoramica che permette di posare i propri occhi sino al promontorio del Gargano e alle isole Tremiti. La piccola cittadina offre poi scorci preziosi anche tra i vicoli. Di particolare bellezza sono le case in sassi, rigorosamente in pietra bianca o in muratura. In tutto il territorio è possibile poi effettuare escursioni lungo i moltissimi sentieri che si snodano lungo il bosco raggiungendo luoghi in cui la natura è la protagonista assoluta.

Alberona…borgo dell’acqua

Una delle certezze assolute di questo borgo è la presenza costante dell’acqua. Alberona infatti è anche noto come il borgo dell’acqua. Moltissime infatti le fontane che permettono di abbeverarsi con acqua sorgiva quasi in ogni angolo. Le più note, nonché storiche, sono la fontana Muta, la Pilozza, la Fontanella e infine la Tumareddhè e i Pisciarelli. Il consiglio dunque è quello di portarsi con sé una grande borraccia per poter contare sempre su acqua fresca.

Non solo storia e paesaggio, anche delizie culinarie

Viaggiare in Puglia non è mai solo un viaggio attraverso paesaggi, mare e vicoli. Ogni luogo offre delizie culinarie che vale la pena assaporare. Il territorio di Alberona è particolarmente ricco di piatti tipici come salsiccia, soppressata, pettole, ma anche coteca con fagioli, olive, asparagi, funghi e tartufo. Basterà scegliere uno dei ristoranti o delle trattorie sul posto per poter assaggiare pietanze con sapori tipici.

Come arrivarci?

Se si viaggia in auto da Foggia, si può percorrere la SS 89 in direzione sud-ovest, seguendo le indicazioni per Alberona. Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere un treno per Foggia e successivamente optare per un autobus locale o noleggiare un’auto per raggiungere il borgo. Gli aeroporti più vicini includono l’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła e l’Aeroporto di Brindisi, da cui è possibile noleggiare un’auto e intraprendere un viaggio panoramico attraverso la campagna pugliese per raggiungere questa perla nascosta.

Foto Facebook Pro Loco Alberona