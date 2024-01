Un altro negozio storico chiude a Bari: Bianco Tessile saluta via Melo

Bari dice addio ad un altro negozio storico della città. Questa volta ad abbassare le saracinesche è Bianco Tessile, una attività presente in via Melo da oltre 60 anni. Sul loro sito, così come sulle vetrate del negozio, annunciano infatti una svendita totale della loro merce con sconti del 70%. Continua quindi la desertificazione delle attività storiche di Bari.