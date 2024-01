Un presentatore e 11 ospiti annunciati: il TEDxBari fa sold out

Ora è ufficiale: il TEDxBari 2024 è completamente sold out! In poco più di un mese sono stati polverizzati tutti i posti disponibili per la conferenza spettacolo dedicata al tema del “Bestiario”, per comprendere meglio e interpretare l’epoca in cui viviamo partendo da un’idea molto ampia di “animale”, inteso come “l’altro” per eccellenza. Attraverso i talk dallo stile irriverente di massimo 18 minuti ciascuno, il classico formato del TEDx, ospiti nazionali e internazionali rifletteranno sul tema portante di questa edizione nel pomeriggio di domenica 21 gennaio salendo sul palco del Teatro Piccinni, che per la prima volta nella storia ospita l’evento (apertura delle porte alle ore 18.00, inizio previsto ore 18.30). Undici gli ospiti annunciati, ma non mancheranno delle sorprese per gli spettatori che hanno acquistato il biglietto. Diversissime le sfaccettature da cui il tema portante sarà analizzato dagli speaker coinvolti quest’anno dal direttore artistico Vittorio Parisi e da tutto il team del TEDx Bari che da oltre sei mesi è al lavoro per il ritorno a Bari della conferenza più famosa del mondo.

Si parlerà delle meraviglie e stranezze del mondo animale con il giornalista e scrittore britannico Caspar Henderson; con l’ingegnere informatico californiano, ciclista e amante degli animali Travis Nelson che porterà sul palco la sua gatta norvegese Sigrid per raccontare la loro storia; e con il divulgatore storico Rey Sciutto, icona del mondo social, che parlerà di Gargoyle e animali nell’arte medievale. Lo scrittore e comico Alessandro Gori (noto anche come Lo Sgargabonzi) racconterà al pubblico, a modo suo, l’incresciosa vicenda del gorilla Harambe, mentre la dottoranda in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino, Bruna Anzà, parlerà di un “mostro contemporaneo” che suscita un grande dibattito: la carne coltivata. Il romanziere e sceneggiatore Roberto Recchioni, la rockstar del fumetto italiano, parlerà invece di come si genera un mostro in un film o fumetto tv. E, se si parla di mostri, non si può non parlare di guerra e dittature. Lo faranno Elena Testi, inviata di guerra e giovane volto emergente del giornalismo d’inchiesta italiano; e la viaggiatrice italiana Alessia Piperno che parlerà di prigionia e carceri, tema che ha toccato con mano con la sua prigionia di 45 giorni in Iran dove è stata accusata di aver preso parte alle proteste scatenate dalla morte della giovane Mahsa Amini. Tra i temi che gli speaker porteranno sul palco del Piccinni ci sarà anche l’intelligenza artificiale. A parlarne saranno l’economista ed ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, a cui è affidato il compito di parlare di come robot e intelligenza artificiale stanno trasformando e continueranno a trasformare il mercato del lavoro; e il neuroscienziato Giulio De Angeli, che spiegherà come pensa un’intelligenza artificiale. E come da tradizione per il TEDx Bari non mancherà spazio anche per una performance artistica. Stavolta la scelta della direzione artistica è ricaduta su Vipera, al secolo Caterina Dufi, artista e cantautrice di origini salentine trasferita a Bologna, le cui creazioni sono punto di incontro di muica, poesia e arti visive.

A tenere le fila di questo ricco e variegato programma indossando gli abiti del presentatore ci penserà l’attore e autore barese Giuseppe Scoditti, recentemente apparso ne “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, e che nelle scorse settimane ha debuttato proprio a Bari con il suo nuovo spettacolo “Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa”. Il TEDx Bari 2024 è realizzato interamente con finanziamenti privati grazie ai numerosi partner che hanno deciso di aderire e sostenere la manifestazione per la sua alta valenza culturale e formativa. Tra questi G-nous, BCC Bari e Taranto, Cobar, Cestaro Rossi, Talent Garden, Divella, Confindustria Giovani Bari e Bat, Etjca e SDR srl. Supporter: Dado e SpecialMangimi. Sponsor Tecnici: Ceda85/Cabolo, Villa Romanazzi Carducci, Villa Fenicia, UnipolSai, Varvaglione, Radicci, EFFE Studio. Community partner: Mensa, Bip – Boosting Innovation Poliba, Puglia Women Lead, Sud Digitale, Global Shaper, Animal Law Italia, Nicola Curzio aps, Mila Uffici Stampa e Developing.it. Il TEDx Bari 2024 gode inoltre del patrocinio gratuito di Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari e Camera di Commercio di Bari.