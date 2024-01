Cucina, ricco di vitamine e alleato della salute: in tavola lo zenzero

Ricco di vitamine e alleato della salute, oggi in tavola portiamo lo zenzero. Si tratta di una radice dalla lunga storia non solo culinaria, ma anche medicinale. Utilizzato in molte culture per le sue proprietà aromatiche e terapeutiche, lo zenzero, oltre ad aggiungere un tocco speziato e rinfrescante in molti piatti, offre notevoli benefici per la salute.

In primis, lo zenzero, è ricco di vitamine. Spiccano in particolare quelle del gruppo B, ma anche la vitamina C ed E. Tutti elementi preziosi che gli conferiscono una natura notevolmente terapeutica. Lo zenzero infatti è un antinfiammatorio naturale, non solo per le vitamine, alleate del sistema immunitario e della pelle, ma anche perché contiene composti attivi come i gingeroli. Queste sostanze possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo, contribuendo a combattere malattie croniche e migliorando la salute delle articolazioni.

Ma non solo, lo zenzero è infatti anche noto perché capace di alleviare disturbi digestivi come nausea, indigestione e mal di stomaco. Può stimolare la produzione di succhi gastrici e migliorare il movimento intestinale, contribuendo a mantenere un sistema digestivo sano. Infine, ma non perché meno importante, lo zenzero è un potente antiossidante. Le proprietà presenti al suo interno aiutano a contrastare lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Zuppa di carote allo zenzero

In una pentola, scaldare l’olio d’oliva e soffriggere la cipolla fino a che diventi trasparente. Aggiungere lo zenzero grattugiato e cuocere per un minuto. Aggiungere le carote (circa mezzo chilo) e la patata, versare il brodo vegetale e portare a ebollizione. Ridurre il fuoco e cuocere a fuoco lento fino a quando le verdure sono morbide. Frullare la zuppa fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiustare di sale e pepe secondo il proprio gusto. Servire la zuppa calda, guarnita con prezzemolo fresco tritato.

Pollo allo zenzero e limone

In una ciotola, mescolare lo zenzero, il succo di limone, il miele, la salsa di soia, l’aglio, il sale e il pepe per creare la marinata. Immersi i petti di pollo nella marinata, coprire e lasciar marinare in frigorifero per almeno 30 minuti. Scaldare l’olio d’oliva in una padella e cuocere il pollo fino a doratura su entrambi i lati. Versare la marinata rimanente nella padella e cuocere fino a quando il pollo è cotto completamente e la salsa si è addensata. Servire il pollo con la salsa, guarnendo con sesamo tostato. Accompagnare con riso bianco o verdure alla griglia.

Foto Freepik