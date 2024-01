A Bari consegna gratuita di farmaci per anziani e fragili

Consegna a domicilio gratuita di farmaci per cittadini anziani e persone sole, con particolare attenzione per fragili, persone con disabilità, e caregiver. E poi misurazione gratuita della pressione, ⁠vaccinazione anti Covid e antinfluenzale in forma gratuita e prioritaria e distribuzione gratuita di farmaci da banco attraverso l’emporio farmaceutico del Villaggio del fanciullo. Sono le principali iniziative di Farmacie per il welfare, il programma avviato dal Comune di Bari e dalla rete delle farmacie dell’area metropolitana nell’ambito delle azioni del Piano freddo. L’obiettivo è supportare gli anziani soli e le persone prive di una rete di sostegno e senza dimora attraverso una serie di servizi socio-sanitari gratuiti. Nei prossimi giorni, tramite le unità di strada e allo sportello del Segretariato sociale in piazza Chiurlia, saranno inoltre distribuite 300 borracce termiche per le persone senza fissa dimora. “Il Piano freddo – spiega l’assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico – già attivato dall’assessorato insieme alla rete cittadina del Welfare si amplia con il programma Farmacie per il welfare grazie alle farmacie di riferimento che vi aderiscono e che, accanto alla somministrazione dei vaccini, procederanno al monitoraggio della salute delle persone più fragili e supporteranno l’azione delle unità di strada comunali impegnate in azioni itineranti sul territorio”.