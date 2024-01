Bari, da oggi cambia il menu mensa: addio al pesce “carbonaro”

Da oggi partono i cambiamenti previsti da Comune in accordo con genitori e Ladisa per rendere i pasti a mensa nelle scuole di Bari “più appetibili”. Addio al “merluzzo carbonaro” che tanto aveva fatto discutere nei giorni scorsi. Sarà sostituito da merluzzo nostrano gratinato. I legumi saranno serviti passati solo per la scuola dell’infanzia e interi per la primaria.

Modifiche a partire da oggi: la pasta ha sostituito il farro e i finocchi sono stati presentati gratinati e non lessi. E’ stato proposto l’arrosto al posto degli straccetti in umido. Tutte accortezze richieste anche dalla giunta mensa. Saranno comunque potenziati i controlli per capire se il nuovo menu porta dei cambiamenti anche in termini di spreco alimentare.