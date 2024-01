Bari, escalation di furti in casa: “Una vita messa a soqquadro”

Più furti in appartamenti. Il fine settimana passato è stato un incubo per diversi cittadini che, rientrando a casa, l’hanno trovata messa a soqquadro, completamente svaligiata. E tanta è la rabbia, soprattutto in alcuni casi in cui i ladri si sono portati via i pochi soldi messi da parte per importanti interventi chirurgici.

“Hanno frugato in ogni cassetto, in ogni armadio, dietro ogni quadro, dentro ogni scatola. Persino nella valigetta con dentro colori ad olio, pennelli e tavole per dipingere – commenta una delle vittime – Ci sono le impronte, con i guanti ovviamente. Ma sono ovunque, così come le orme di scarpe, sporche di terra, sui miei vestiti, sul pavimento, sulla scrivania, ovunque”.

I ladri, che hanno fatto razzia in una casa a Palese, si sono portati via i risparmi che dovevano servire per un intervento chirurgico. “Non dico nemmeno quanto tempo ci ha messo ad accumularli mia madre – continua il racconto – Sono arrabbiata, sapevano esattamente quando saremmo state fuori casa, quindi erano qui nei dintorni da giorni”.

“La cosa che mi ha meravigliato è che mentre c’era la polizia – continua ancora il racconto – riceveva altre denunce di furti in casa. Nella stessa notte”. In un caso ad esempio c’era persino gente in casa durante il furto. “Al di là del danno materiale – racconta la seconda vittima – per fortuna questi ladri non erano intenzionati a fare del male alle persone. E questa è l’ unica cosa importante per cui ringrazio per come sia andata. Detto questo, al di là delle nostre singole esperienze e modo di vivere, resta il fatto che viviamo in un territorio abbandonato ed allo sbando, dove stanno avvenendo troppi furti di auto e d’appartamento, conseguenza di una politica completamente assente sul tema sicurezza”.