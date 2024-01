Bari, il liceo “Pascali” è pronto all’open day ma “serale”

Mercoledì 17 gennaio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nell’ambito delle attività di orientamento attivo per la scelta dell’indirizzo della scuola superiore di I grado, si terrà presso la sede “Pascali” del Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali”, Corso Vittorio Veneto 14 – Bari, l’Open Night 2024, un evento di presentazione dell’offerta formativa e di valorizzazione dell’impegno e del talento creativo delle studentesse e degli studenti. Sarà un’occasione preziosa di incontro, confronto e condivisione, in cui la trasparente vetrina di opere e performance realizzate dalle/dai nostre/i giovani artiste/i testimonierà la vitalità di questa tipologia di studi che, attraverso l’utilizzo di tecniche operative specifiche e innovative, consentono l’acquisizione della conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e il consolidamento dei principi della percezione visiva, della comunicazione multimediale e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni, e promuovono l’affinamento della cultura estetica e lo sviluppo di competenze creative, progettuali, esecutive. Le attività saranno coordinate dai Docenti che affiancano costantemente le studentesse e gli studenti nel processo di apprendimento supportandone il successo formativo e sostenendo la realizzazione del progetto di vita di tutte e tutti.