Bari, sbarca una nuova multinazionale del bricolage

Una nuova multinazionale sbarca a Bari. Si tratta del gruppo Bricoman, ora Tecnomat (società francese con sede anche in Italia) che aprirà una struttura commerciale da oltre 7mila metri quadri nella zona industriale di Bari, vicino a Barimax, precisamente tra viale Columbo e viale Chartroux.

Il Comune, con determina dirigenziale, ha dato l’ok all’autorizzazione all’apertura del negozio che si occuperà della vendita di “beni a basso impatto urbanistico”. “La Bricoman Italia s.r.l precisa formalmente – si legge nella determina dirigenziale che ha dato l’ok all’autorizzazione – che intende chiedere autorizzazione per grande struttura non alimentare a basso impatto urbanistico, circoscrivendo l’attività di vendita ai soli beni cosiddetti a basso impatto urbanistico, senza prevedere la vendita di altri beni complementari”. Per la legge regionale si intendono beni a basso impatto urbanistico i prodotti non alimentari dei settori commercio autoveicoli, articoli igienico sanitari, materiali per l’edilizia, materiali termoidraulici, macchine attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, natanti e accessori.

(foto tecnomat)