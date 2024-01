La ssc Bari ha pubblicato un video per festeggiare i 116 anni del Bari, nato il 15 gennaio del 1908. “Ai cuori che battono per te da sempre – scrive la società – Agli occhi innamorati e allo stupore dei bambini. A una tifoseria intera. A una città. A chi non può fare a meno di innamorarsi di te. Buon compleanno Bari”.