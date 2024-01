In Puglia un turismo “senza barriere”: il progetto

Fare rete tra operatori turistici, enti del terzo settore ed enti pubblici per valorizzare ancora di più le bellezze della Puglia e renderle accessibili a tutti, indipendentemente da età, mobilità o capacità. E’ l’obiettivo di Regione Puglia e l’agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, che hanno avviato il percorso di attuazione del progetto Costa per finanziare con 1,3 milioni di euro di risorse pubbliche progetti di rete pilota che disegnino, lungo tutta la regione, Comunità accessibili e un nuovo modo di fare le vacanze in Puglia, senza barriere. Il progetto è stato presentato oggi a Bari alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e gli assessori regionali al Turismo e al Welfare, Gianfranco Lopane e Rosa Barone, promotori dell’iniziativa.

Saranno finanziati progetti sperimentali per dare vita, soprattutto nelle zone costiere, a comunità turistiche ospitali, attraverso il potenziamento e la realizzazione di servizi e attività inclusive e accessibili, rivolti alle persone con disabilità e non solo. “Vogliamo che tutti abbiano la possibilità di apprezzare e vivere le bellezze che la nostra meravigliosa regione presenta e offre – ha detto Barone – mettendole a disposizione di tutti i nostri concittadini non solo nei mesi estivi ed insistendo maggiormente sulle zone costiere”. “L’obiettivo principale – ha concluso Lopane – è rendere la Puglia una terra di ospitalità totale, riconoscibile in Italia e nel mondo, ma anche un esempio di buone pratiche di condivisione tra operatori pubblici e privati”.