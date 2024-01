Nuovo ospedale di Foggia, costi lievitati di oltre 18 milioni

Sono lievitati di 18 milioni di euro i lavori per la demolizione e ricostruzione del monoblocco dell’ospedale Riuniti di Foggia e la riqualificazione dei plessi minori. Lo ha spiegato il direttore generale del Policlinico di Foggia Giuseppe Pasqualone durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia. Il monoblocco era stato finanziato con 40 milioni di euro nel 2018, soldi ministeriali ora “congelati” perché scaduti i termini per l’impiego. Ma nel frattempo 40 milioni non sono più sufficienti, ne servono 58. Adesso si è nella fase della validazione della progettazione esecutiva ma per essere bandita la gara per il progetto esecutivo occorrerà trovare le nuove risorse. Sul punto è stato ascoltato l’assessore alla Sanità Rocco Palese, il quale ha ribadito che a giorni ci sarà l’interlocuzione con il ministero.