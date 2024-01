Sfrecciano in motocross tra le dune di Torre Guaceto: denunciati

Il personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha intercettato due individui in motocross che sfrecciavano in riserva e ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I due sono stati fermati e i loro mezzi sequestrati.

E’ accaduto tutto domenica mattina. Erano circa le 12 e gli operatori del Consorzio erano impegnati nell’attività di pattugliamento dell’area protetta, quando hanno notato due individui in motocross che si muovevano a velocità sostenuta nella laguna della torre aragonese, in corrispondenza della zona di riserva integrale, quella più delicata.

Gli uomini del Consorzio hanno immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’Ordine e nel giro di pochissimo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carovigno, fermando i soggetti in fragranza mentre assaltavano la zona umida. Le motocross dei due giovani, risultati essere poi sanvitesi, sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca ed è partita la procedura del caso presso l’Autorità giudiziaria.

L’operazione si è conclusa con successo grazie alla dedizione alla causa della tutela di Torre Guaceto tanto degli operatori del Consorzio, quanto dei carabinieri. “Gli uomini del comandante della stazione di Carovigno, Giuseppe Berardino, infatti, non abbassano mai la guardia e conducono un’intensa attività di controllo dell’area protetta nell’ambito di uno specifico piano di interventi tesi alla prevenzione e al contrasto degli illeciti ai danni del Parco”, si legge in una nota.

“Ringrazio a nome del Consorzio che rappresento il comandante Berardino ed i suoi uomini – ha commentato il presidente dell’ente, Rocky Malatesta -, è difficile riuscire a fermare questi individui perché si muovono a grande velocità e sprovvisti di targhe dei loro mezzi, proprio per non farsi identificare, serve tempestività e attenzione per svolgere attività che si concludano con successo ed i carabinieri hanno svolto un intervento esemplare”.

L’auspicio del Consorzio è che l’esito dell’operazione sia da monito a quanti intendono danneggiare Torre Guaceto mettendo in atto comportamenti illeciti ed estremamente dannosi per gli habitat e gli animali. Basti pensare al già precario stato di salute delle dune a causa dei cambiamenti climatici e all’importanza che ha il riposo per gli uccelli migratori già stremati dalle migrazioni, per capire quanto danno procurino elementi che sfrecciano con moto molto rumorose sulla sabbia e tra i laghetti della zona umida in cui gli animali cercano di recuperare la forma fisica prima della ripartenza.