Addio al “muro” della Rossani: giù parte della recinzione

Una parte del muro perimetrale della ex caserma Rossani che delimita il parco urbano, lato corso Benedetto Croce, è stata buttata giù. Come da progetto, elaborato dagli uffici tecnici comunali e approvato dalla Soprintendenza, l’impresa aggiudicataria dei lavori, per un importo di circa 90.000 euro, ha proceduto alla rimozione di otto porzioni di muro sulle sedici presenti lungo un percorso di circa 70 metri.

Queste otto, divise in due blocchi da quattro, contrapposti fra loro rispetto al cancello di ingresso prospiciente via Pisanelli, saranno sostituite da una recinzione uguale a quella già presente lungo il perimetro del parco su via De Bellis. Resteranno, invece, in piedi le porzioni di muro contigue alle colonne che delimitano le due aperture presenti su via Benedetto Croce, quella storica in prossimità dell’Urban center e quella nuova fronte via Pisanelli, le due poste all’estremità, a ridosso dell’edificio esistente privato, e le due prossime all’incrocio con via De Bellis.