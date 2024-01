Bari, sul lungomare di Palese pavimentazione saltata: “Pericolosa”

“Pavimentazione saltata” e “forte rischio caduta”. È così che si presenta una delle zone solarium del lungomare di Palese, nel Municipio 5 a Bari. A denunciarlo sono gli stessi cittadini che più volte, nel corso degli anni, hanno lamentato una situazione di degrado e abbandono in zona. L’ultima segnalazione riguarda nello specifico uno dei pochi luoghi in cui, questi ultimi, possono posizionarsi nella stagione estiva. “Ecco come si presenta l’unica zona solarium sul lungomare – evidenzia una cittadina – la pavimentazione è saltata ed è molto pericoloso. Chiedo gentilmente di intervenire prima dell’estate” – conclude.

Foto Facebook