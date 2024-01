Benessere psicologico, a Bari finanziati tre progetti

Sono in totale tre i progetti finanziati a Bari, con i fondi del 5×1000, per il benessere psicologico: Anime in equilibrio, di Anto Paninabella odv in collaborazione con l’aps Un clown per amico e la cooperativa sociale Voglia di bene, Cambiando rotta, proposto dall’aps ProspettivaMente, Mindlab 4.0 proposto dall’associazione Clio (Centro laboratoriale interattivo organizzato).

L’obiettivo dei progetti, presentati questa mattina nella sede del Comune di Bari dai responsabili delle tre realtà, alla presenza dell’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico, è la promozione della salute mentale e il contrasto al disagio giovanile. Due le azioni previste dal progetto Anime in equilibrio. La prima riguarda i ragazzi tra i 14 e i 24 anni e prevede attività laboratoriali sul disegno manga e sulle arti circensi, la seconda invece è rivolta a tutta la cittadinanza con sportelli di consulenza sociale, pedagogica e psicologica alla presenza di uno psicologo, ma anche un pedagogista e un assistente sociale. Per quanto riguarda il progetto Cambiando rotta invece, l’intento è quello di combattere fenomeni di esclusione sociale, isolamento, discriminazione e disagio psico-sociale grave offrendo ai partecipanti tra i 16 e 25 anni le competenze necessarie per poter diventare marinai o aiuto-skipper e future guide turistiche sociali. Il progetto Mindlab 4.0 infine, è rivolto a giovani tra i 15 e i 18 anni che saranno coinvolti in laboratori dietro le quinte con il supporto di una giornalista, Alessandra Lofino, che li supporterà nella registrazione di sei puntate di un format speciale, ovvero una sorta di reality dell’esperienza progettuale.

foto freepik