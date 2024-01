Camion contro auto nel Foggiano, un morto e un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto poche ore fa sulla statale 655, tra Foggia e Candela. L’incidente, in particolare, si è verificato all’altezza di Ascoli Satriano. Due i mezzi coinvolti, un’auto di grossa cilindrata e un camion che, secondo quanto emerso, si sarebbero scontrati. Ancora ignote le cause che avrebbero portato al sinistro, sono in corso gli accertamenti sul caso. Ad avere la peggio l’autista del mezzo pesante che si è capovolto. Il camionista è morto sul colpo. Ferito invece il conducente dell’auto preso in cura dal personale del 118 giunto sul posto assieme ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada è attualmente bloccata al traffico in entrambe le direzioni.

Foto repertorio