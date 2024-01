Dislivello sul marciapiede, anziano cade nel mercato a Bari

“Ecco come si trasforma una normale passeggiata per un anziano della nostra città in una tragedia Poco fa abbiamo assistito, a causa di un evidente dislivello del manto stradale, ad una rovinosa e violenta caduta di un anziano che ha riportato danni ad una spalla in un grido straziante di aiuto e dolore acuto, portato di corsa al pronto soccorso”. La denuncia è dell’associazione Sos Città e riguarda il mercato di Santa Chiara a Japigia.

“Qui la beffa perché i cittadini e gli operatori mercatali ci hanno confermato che non è la prima volta che accade nonostante più volte sia stato segnalato il problema. Perché non si interviene? Perché dobbiamo sempre aspettare che succeda qualcosa? – continua l’associazione – Chiederemo il ripristino immediato del punto oggetto dell’incidente, ma nel frattempo facciamo un grandissimo augurio di pronta guarigione al sig. Nicola e ringraziamo gli operatori del 118 per essere intervenuti immediatamente dalla nostra chiamata”.