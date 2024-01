La ruota panoramica saluta Bari: era stata montata a luglio

Addio alla ruota panoramica sul lungomare di Bari. Sono in corso i lavori per lo smontaggio dell’enorme struttura alta circa 45 metri, installata nel luglio scorso. I lavori dureranno qualche giorno. La ruota è stata un’attrazione abbastanza apprezzata, sia dai baresi sia dai turisti, ma non sono mancate le polemiche sui costi ritenuti un po’ alti.