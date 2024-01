Alberi da potare, programmati gli interventi in 3 municipi a Bari

Al via la manutenzione del verde nei municipi 3, 4 e 5. Il contratto, sottoscritto con l’operatore economico New garden service di Antonio Gigante, è finanziato con un importo complessivo di € 114.400, oltre Iva al 22% e prevede interventi così come previsti nello Studio di Fattibilità dei Lavori di durata pluriennale per la riqualificazione, incremento e salvaguardia delle alberature e del verde cittadino 2023-2025, approvato dalla giunta comunale.

Nel primo contratto attuativo sono stati previsti i seguenti interventi:

Via Carlo Massa 7 – potatura n. 1 Eucalipto + verifica eucalipti deperienti; Via Crispi angolo via C. de Cristoforis – potatura n. 4 Lecci; Via Ricchioni – Potatura Jacaranda e Sophore; Via Pacifico Mazzoni – Potatura Schinus molle; Parcheggio via Tramonte – spalcatura/potatura alberi; Via Puccini a San Girolamo – potatura pini; Via Trento al San Paolo – potatura allevamento alberelli di Hibiscus; Mercato San Filippo Neri – decespugliamento e potatura siepi; Waterfront a San Girolamo – decespugliamento, potatura siepe, potatura tamerici; Playground via Minervino e via Del Turco – decespugliamento. Parco Mizzi – rasatura prato; Mercato in via de Ribeira, alberatura in via de Ribeira e via Stella, aiuole fronte scuola polizia di Stato – decespugliamento e pulizia alloggiamenti alberi; Rotonda in via Gregorio Ancona e aiuole in via della Felicità a San Pio – decespugliamento; manutenzione verde aree in via Pola.

I lavori cominceranno entro il prossimo mese di febbraio.