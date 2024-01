Bari, buoni scuola per le paritarie: online la graduatoria

La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica che è stata approvata la graduatoria degli ammessi all’assegnazione dei buoni scuola, dell’importo di 600 euro ciascuno, a copertura parziale delle rette di frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Bari per l’anno scolastico 2023/2024.

La graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link.

L’importo richiesto alla famiglia avente diritto al buono scuola non potrà, comunque, essere superiore a:

€ 180 mensili, per l’anno scolastico 2023/2024, nei confronti delle famiglie aventi un reddito ISEE in corso di validità compreso tra € 0 ed € 10.000;

€ 210 mensili, per l’anno scolastico 2023/2024, nei confronti delle famiglie aventi un reddito ISEE in corso di validità, compreso tra € 10.000 ed € 25.000.

Inoltre, nelle scuole dell’infanzia paritarie beneficiarie dei contributi per refezione, l’importo della retta applicata per il servizio mensa non potrà essere superiore ad € 95.