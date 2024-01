Bari, lavori in via Scopelliti: “Ma posti auto tutelati”

Tam tam ieri tra i residenti su una possibile chiusura del parcheggio di via Scopelliti per lavori in corso da parte di privati. Ma il “pericolo” è scongiurato. La ditta che sta realizzando i lavori nell’area vicina a quella dove sorgerà in futuro il park and ride ha inibito l’accesso solo in una piccola zona, per permettere la movimentazione dei macchinari. A spiegare quanto sta accadendo è Simone Cellamare, rappresentante gruppo di quartiere. “Ieri si era sparsa la voce di una chiusura dell’intera area di sosta – spiega – Abbiamo allertato la polizia locale per capire cosa stesse accadendo. E alla fine si trattava solo di una piccola parte. Comunque ho chiesto al consigliere di Fratelli d’Italia, Antonio Ciaula, di protocollare una richiesta di informazioni in merito a quando partiranno gli espropri, propedeutici alla realizzazione del park and ride”.