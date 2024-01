Bari, litorale pieno di rifiuti: flash mob a Santo Spirito

Le mareggiate invernali (e non solo) hanno ricoperto di rifiuti il litorale di Santo Spirito. I volontari di Retake, sabato mattina, insieme a VogliAMO Santo Spirito Pulita e Legambiente Eudaimonia Bari ripuliranno la costa, rimuovendo i rifiuti. ” Ci saranno nuovi amici come i ragazzi di Plastic Free Bari e naturalmente invitiamo tutti i cittadini e le associazioni locali ad unirsi a questo flashmob. Se siamo tanti potremo concentrare gli sforzi in poco tempo, un’ora auspicabilmente, e poi dedicarci a famiglie e amici – spiegano da Retake – Ci vediamo davanti a Maresia Fish bar (Piazza Vittorio Veneto 3) armati di guanti rigidi e pinze; Se non li avete ve li diamo noi”. (foto repertorio)