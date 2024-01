Elezioni, Emiliano: “Favorevole al terzo mandato, ma non interessato”

“Non sono interessato alla mia ricandidatura e nemmeno alla segreteria del Pd, io sono nonno, ho già 63 anni. In Puglia non ci sono limiti ai mandati, quindi non ho il problema giuridico sul terzo mandato ma governare consuma, è usurante. Però sono contrario al limite dei mandati perché se ne trovi uno buono è meglio tenerselo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Tagadà su La7.