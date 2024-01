Furti di auto e negli appartamenti, arresti a Bari

Arresti in corso nei quartieri San Paolo, San Girolamo e Santo Spirito e a Sannicandro di Bari (BA). Sgominata associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, furti di autovetture e furti su autovetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di P.S..

I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 indagati, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale operante nelle provincie di Bari e BAT, dedito prevalentemente ai reati contro il patrimonio.