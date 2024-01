Asfalto dopo i lavori nei sottoservizi, il Comune multa impresa

C’è una “montagnetta” in via Andrea da Bari ad angolo con via Dante. Creata nel punto in cui la ditta incaricata dall’Enel ha provveduto a ripristinare l’asfalto. Una “montagnetta” pericolosa soprattutto per pedoni, motociclisti, ciclisti e chi circola in monopattino.

La denuncia è del sindaco Antonio Decaro sui social. “Un mese fa avevo convocato le 11 ditte dei sottoservizi invitandole a controllare i ripristini degli asfalti altrimenti sarebbero partite le multe in caso di asfalto risistemato male. Oggi è partita la prima sanzione e siamo pronti anche a non autorizzare più i lavori nei sottoservizi”, ha aggiunto Decaro.