Bari, iscrizioni per le scuole dell’infanzia comunali: ecco cosa fare

Il Comune di Bari ha disposto l’apertura delle iscrizioni nelle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024/25 a partire da oggi, giovedì 18 gennaio, e fino al 10 febbraio 2024.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che, entro il 31 dicembre 2024, compiono il terzo anno di età. Saranno, altresì, accolte le istanze di iscrizione dei bambini e delle bambine che compiono il terzo anno di età entro e non oltre il 30 aprile 2025, ma in questo caso l’ammissione sarà subordinata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento delle liste d’attesa.

L’iscrizione alla scuola d’infanzia comunale è gratuita.

L’iscrizione dei minori nelle scuole d’infanzia comunali deve essere effettuata online, sul portale https://egov.comune.bari.it sezione “Servizi” – “Aree Tematiche” – “Concorsi e Servizi Scolastici”. Per effettuare l’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore / affidatario / altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

L’avviso è reso pubblico sull’Albo Pretorio on line e sul portale istituzionale del Comune di Bari a questo link , dove è disponibile il manuale utente con la descrizione completa delle modalità di accesso al servizio e le istruzioni per la compilazione della domanda on line.

I cittadini sprovvisti di credenziali SPID o CIE, ovvero che necessitino di assistenza, possono effettuare in alternativa l’iscrizione dei minori direttamente presso le segreterie delle scuole d’infanzia comunali individuate nell’allegato A dell’avviso pubblico, mediante procedura di delega all’operatore scolastico incaricato, che accede alla piattaforma di iscrizione e opera per conto del cittadino utilizzando le credenziali ufficiali fornite dall’amministrazione comunale. Al fine di effettuare l’operazione di iscrizione con procedura di delega, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno recarsi presso le segreterie preposte indicate nell’allegato A dell’avviso pubblico, previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo mail, muniti del proprio codice fiscale, di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del minore.

Inoltre, i cittadini sprovvisti di SPID o CIE potranno recarsi per ricevere assistenza nella compilazione della domanda anche presso i punti di facilitazione digitale attivati dal Comune in diversi sportelli diffusi sul territorio della città. L’elenco delle sedi, con i relativi indirizzi e orari, è disponibile a questo link

Le graduatorie provvisorie degli iscritti verranno affisse all’albo della scuola e nella sezione “Bandi e Concorsi” – “Altri avvisi” del portale del Comune di Bari.

Gli interessati potranno produrre ricorso, nei confronti delle graduatorie, al funzionario preposto della scuola dell’infanzia comunale scelta in fase di iscrizione entro 5 giorni dalla pubblicazione.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate presso l’albo della scuola, nonché sull’albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Bari e sul portale https://egov.comune.bari.it all’interno del “Fascicolo studente” consultabile accedendo con credenziali SPID o CIE.

Per ricevere assistenza in caso di problemi tecnici relativi all’utilizzo della piattaforma di iscrizione online è istituito un servizio di Help Desk attivo al numero 080.2146418 dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, dal lunedì al venerdì.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’URP nei giorni feriali al numero verde 800-018291 (solo da telefono fisso) nelle fasce orarie 9-13 e 14-17 oppure al numero unico 080.5772390 nella fascia oraria 14-17. Sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni e chiarimenti anche recandosi presso il punto Informativo URP della ripartizione Politiche educative e giovanili in via Venezia 41, piano terra, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17.

È, inoltre, possibile rivolgersi alle segreterie scolastiche di cui all’allegato A preposte ad effettuare le iscrizioni, nonché alla ripartizione Politiche educative e giovanili, ai numeri 080.5773825 – 080.5773828 – 080.5773813 – 080.5773812.