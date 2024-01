Bari, in arrivo aumenti per i taxi: le nuove tariffe

Le tariffe delle corse per i taxi erano ferme dal 2017. Dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti è arrivato il via libera all’aumento dei costi anche a Bari, con leggeri ritocchi. Il costo della corsa minima passa da 5 a 7 euro nei giorni feriali, da 7 a 9 euro nei festivi, mentre per raggiungere l’aeroporto dal centro cittadino si spenderanno due euro in più. Tre euro in più per chi dovrà raggiungere l’aeroporto dai quartieri di Poggiofranco, Carrassi, Picone e San Pasquale. Previsto un aumento anche dello scatto di partenza che passa da 3 euro a 3,50 nei giorni feriali e da 5 euro a 5,83 euro nei festivi.