Bari, la pista ciclabile invasa dalla sabbia: “Così da tempo”

“Guardo questa foto e mi domando ma perché il mio quartiere deve subire sempre tutto questo?”. A parlare è Peppino Milella, presidente associazione IX maggio di San Girolamo in merito ai cumuli di sabbia che hanno invaso la pista ciclabile. “Visto che si sono aperte le danze elettorali invito i candidati sindaci ancora prima di candidarsi alla guida della mia città di iniziare a mandare avanti le proprie mansioni di assessori o semplici consiglieri – continua – quelle barriere frangiflutti che dovevano limitare le mareggiate non servono a nulla. A differenza di prima ci ritrovavamo la spiaggia piena di alghe, la sabbia che arriva fino alla pista ciclabile. Senza considerare la mancata manutenzione del verde e la scarsa pulizia. Spero solo che vi rendiate conto di quanto sta accadendo qui sul lungomare e quando passate da questo punto non girate la testa dall’altro lato ma fermatevi e rifletteteci prima di candidarvi ad alti livelli”.