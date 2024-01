Copertoni, plastica e immondizia di ogni genere ammassata al bordo della strada. Siamo sullo stradone che accompagna all’aeroporto di Bari e questa è la visuale che tocca a quanti ci vivono ma anche a chi la visita per piacere o per lavoro. Uno spettacolo non dei migliori di una città che vanta un turismo in crescita. Le foto sono state scattate da un lettore che si è rivolto a Borderline24 per denunciare una cartolina non troppo bella della nostra città.