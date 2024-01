Sicurezza a Bari, arriva la commissione parlamentare d’inchiesta

L’allarme sicurezza nelle piazze centrali di Bari, come piazza Moro e piazza Umberto. Le spaccate. Gli scippi. L’escalation di furti delle auto e negli appartamenti. La percezione di insicurezza in città sta aumentando e i cittadini da tempo chiedono più controlli e presidi. Nei giorni 22 e 23 gennaio 2024 sarà in missione a Bari la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

La commissione è stata istituita con delibera della Camera dei deputati del 27 luglio 2016, con il compito principale di verificare lo stato del degrado e il disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza, attraverso l’esame di una serie di fattori, quali la struttura urbanistica e composizione sociale dei quartieri periferici; le realtà produttive presenti nelle periferie urbane e fenomeni ad esse collegate; le forme di povertà, marginalità e di esclusione sociale; istruzione e offerta formativa; distribuzione delle risorse infrastrutturali e situazione della mobilità; distribuzione dei servizi collettivi; presenza di migranti. Composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera.

Nel corso della giornata sono previsti diversi appuntamenti. Alle 11, nella sede del Comune di Bari, la commissione incontrerà il sindaco Antonio Decaro; alle 13, nella sede della Prefettura, avverrà invece l’incontro con il prefetto Francesco Russo; alle 15.30, sempre in Prefettura, sarà la volta del questore Giovanni Signer, e alle 16.15 dell’Associazione regionale per la casa e l’abitare Arca Puglia. Nello specifico, la commissione. La missione si concluderà con l’incontro con don Gianni De Robertis, vicario episcopale per le periferie (ore 18.30), e con la visita alla biblioteca Lombardi, alla parrocchia San Nicola e al quartiere San Pio, al seguito di Don Luciano Cassano (ore 19.30).