Sicurezza nelle periferie, commissione parlamentare a Bari

Lunedì 22 gennaio, la commissione parlamentare di inchiesta sulle Condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle periferie sarà in missione a Bari. Nel corso della giornata sono previsti diversi appuntamenti. Alle 11, nella sede del Comune di Bari, la commissione incontrerà il sindaco Antonio Decaro; alle 13, nella sede della Prefettura, avverrà invece l’incontro con il prefetto Francesco Russo; alle 15.30, sempre in Prefettura, sarà la volta del questore Giovanni Signer, e alle 16.15 dell’Associazione regionale per la casa e l’abitare Arca Puglia. Nello specifico, la commissione. La missione si concluderà con l’incontro con don Gianni De Robertis, vicario episcopale per le periferie (ore 18.30), e con la visita alla biblioteca Lombardi, alla parrocchia San Nicola e al quartiere Enziteto (San Pio), al seguito di Don Luciano Cassano (ore 19.30). Alle 17 la commissione incontrerà la stampa.