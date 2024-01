Abusi su moglie e violenze su figlio, arrestato 36enne in Puglia

Maltrattamenti e abusi su moglie. Per questa ragione, un 36enne di Casoria, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, rintracciato a San Severo, nel Foggiano, è stato colpito da un ordine di carcerazione con una condanna di cinque anni relativa ai reati di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della ex moglie e, inoltre, condotte violente nei confronti del figlio minore. I fatti risalgono al periodo che va dal 2016 al 2020.

L’uomo si era reso irreperibile nel novembre scorso, quando i carabinieri si erano recati a casa sua nel tentativo di notificargli il provvedimento di carcerazione. Le indagini, partite in seguito alla denuncia presentata dalla donna nel 2020, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. La donna, alla stazione dell’Arma di Frignano, raccontò delle violenze fisiche e psicologiche partite dal 2016 e commesse dall’uomo per gelosia anche dinanzi al figlio minore. Tutte condotte che, secondo quanto emerso, sono proseguite anche dopo che la donna cambiò abitazione trasferendosi con il figlio dai genitori. Il 36enne avrebbe agito anche tramite suoi conoscenti.

Foto repertorio