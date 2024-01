Bari, è San Nicola il quartiere con più multe: 64mila in un anno

A Bari, il quartiere con più multe, è quello della città vecchia, ovvero San Nicola. È quanto emerso dal bilancio relativo alle attività del 2023 effettuate dalla polizia locale. Sono 64.718 le multe effettuate nella zona, in totale. Un primato che potrebbe essere strettamente collegato all’attivazione delle nuove regole sui varchi relativi al quartiere. Sono infatti 55.647, in totale, gli accertamenti effettuati per le violazioni delle zone a traffico limitato.

Subito dopo la città vecchia, al secondo posto, sul podio dei quartieri con il maggior numero di violazioni, c’è il quartiere Murat, che ne ha registrate 38.548, segue il quartiere Libertà con 30.259, subito dopo Picone con 22.793, Carrassi 20.922, Madonnella 17.724, San Pasquale 14.735, Japigia 10.451, Carbonara 9.530, Poggiofranco 7.923, Palese 2.676, Marconi San Girolamo Fesca 2.363, S.Spirito 2.035, San Paolo 1.533, Ceglie del Campo, 826, Stanic 420, Torre a Mare 418 e Loseto 94. Infine, in totale, sono 27.508 le multe effettuate nelle strade “non codificate” della città, per un totale complessivo di 275.436 multe.

Per quanto riguarda la tipologia di accertamento i preavvisi per le violazioni del Codice della strada sono stati 142.958, quelli per violazione delle zone a traffico limitato 55.647, quelli per Street Control 42.366, i verbali di contestazione del Codice della strada sono stati invece 18.210, multe con autovelox e telelaser 10.694, verbali relativi agli articoli 180/8 e 126/bis del Codice della strada 4919, ordinanze prefettizie 579 e, infine, sentenze 1° grado G.d.P 103.

Foto repertorio