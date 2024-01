Bari, tutto pronto per il Bif&st 2024: ecco i premi

La città di Bari si prepara ad accogliere il Bif&st 2024. Anche quest’anno, in occasione del festival che si svolgerà dal 16 al 23 marzo e promossa dalla Regione Puglia e prodotta dalla Fondazione Apulia Film Commission con la direzione artistica di Felice Laudadio, verranno conferiti ai film italiani della più recente produzione, valutati dalla commissione critici del Bif&st, alcuni riconoscimenti. Questi ultimi sono stati svelati nelle scorse ore.

Il premio Franco Cristaldi per il miglior produttore a Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per C’è ancora domani di Paola Cortellesi, premio Mario Monicelli per il miglior regista a Matteo Garrone per Io capitano; Premio Ettore Scola per la regista rivelazione a Paola Cortellesi per C’è ancora domani; Premio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura a Giorgio Diritti, Fredo Valla per Lubo; Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista ad Alba Rohrwacher per Mi fanno male i capelli; Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino per Comandante di Edoardo De Angelis; Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista a Barbara Bobulova per Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti; premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista a Sergio Rubini per Felicità di Micaela Ramazzotti. Infine a Matteo Garrone, verrà conferito inoltre il premio “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”.

Foto repertorio