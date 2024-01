Coachella Valley Music and Arts Festival 2024: online la line up

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “ West Coast ” – Lana del Rey

Svelata la line up del festival californiano più atteso di tutti: il Coachella 2024.

Il festival quest’anno si terrà nei weekend dal 12 al 14 aprile e dal 19 al 21 aprile e ha uno dei cartelloni più attesi della stagione.

Parliamo di festival più famoso al mondo perché il Coachella, nello specifico Coachella Valley Music and Arts Festival, è un evento dedicato alla musica, dove ogni anno dal 1999 si esibiscono i cantanti più in voga del momento e non solo.

La location è negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Indio in California, distante 127 miglia da Los Angeles e il festival prende nome dalla valle nella quale ha luogo, la Coachella Valley appunto, situata a nord del lago Salton.

La prima edizione del Coachella risale al 1999 e da allora ha avuto luogo tutti gli anni ad eccezione di quelli dell’emergenza Covid-19. Inizialmente i giorni dell’evento erano soltanto due mentre ad oggi sono sei, suddivisi in due weekend.

Ma parliamo di numeri. Si stima che nei due weekend di festival il Coachella riunisca nel deserto del Colorado circa 300 mila persone e che la superficie occupata tra palchi, il parcheggio e il campeggio copra oltre 600 acri.

Tra gli artisti attesi sul palco in questo 2024 ci sono Lana Del Rey, Doja Cat e Tyler, The Creator che sono gli headliner della nuova edizione; ma ancora Peggy Gou e Gesaffelstein, Lil Yatchy, J Balvin e i Blur con le loro canzoni indie. Potremmo dire un vero e proprio mix in grado di riunire generi musicali molto diversi.

Occhi puntati anche sul ritorno di una grande band riunita per l’occasione, i No Doubt.

Ma il Coachella non è soltanto musica, è un evento in cui si affermano le nuove tendenze moda, un incubatore di look, molto eccentrici e stravaganti che talvolta diventano must-have della stagione successiva. È una passerella a cielo aperto e proprio per questo ogni anno è raduno delle più note celebrities e influencer, che portano in alto la bandiera del “Coachella Style”.

Musica, moda ma anche arte. Attorto al Coachella ruotano artisti e scultori che ogni anno propongono installazioni incredibili che lo rendono uno dei Best Events annuali. Queste installazioni, spesso interattive, vengono infatti apposte in modo strategico ai prati dell’Empire Polo Club e in tutti i luoghi in cui i partecipanti si trovano a passeggiare.

Poter partecipare a questo festival non è certo facile, e non lo è per due motivazioni. Se la prima è il velocissimo sold out dei biglietti online, la seconda è certamente il prezzo poco accessibile del biglietto. Si possono acquistare biglietti solo per il weekend intero, non per giornate singole e, tre giorni di Coachella costano circa 500 euro (solo ingresso). Questo è il prezzo base perché i biglietti dell’area vip, ovvero dove sono tutte le celeb costa quasi 1000 euro.

Foto: Flickr