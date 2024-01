Spaccio di droga in Puglia: “Usavano bimba per recuperare dosi”

Utilizzavano una bimba di 10 anni per recuperare le dosi di droga nascoste nei bidoni della spazzatura nei vicoli vicini alla loro abitazione. È quanto emerso dalle indagini, rese note in un comunicato della procura di Brindisi, che hanno portato in totale all’arresto di cinque persone, in particolare a Ceglie Messapica, per spaccio di droga.

In particolare, tre fratelli sono finiti in carcere e altre due persone ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la base logistica del confezionamento di droga, in particolare eroina, cocaina, marijuana e hashish, era un appartamento situato in centro di proprietà di uno dei cinque arrestati. Uno dei tre fratelli, con disabilità motoria, avrebbe inoltre utilizzato la propria carrozzina per trasportare la droga. Sono 14 le persone indagate in totale. Le indagini sono partite nel maggio del 2022 e sono proseguite per oltre un anno, periodo in cui, gli inquirenti, hanno documentato diverse cessioni di dosi di sostanze stupefacenti nell’ambito di una rete di spaccio che gli stessi hanno definito “florida, ben organizzata e radicata nel territorio”.

Foto repertorio