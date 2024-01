Stop al caldo “anomalo”, in Puglia tornano pioggia e neve

Dopo il caldo anomalo degli scorsi giorni in Puglia torna il maltempo. È quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile secondo il quale, a partire dalle 6 del mattino del 20 gennaio e per le successive 18 ore, è prevista allerta gialla.

In particolare, sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulla Puglia centro – settentrionale. Previste nevicate al di sopra dei 400 – 600 metri s.l.m. sulla Puglia centro – settentrionale, con apporti al suolo moderati. Inoltre sono in arrivo venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale e forti mareggiate lungo le coste esposte.

Foto repertorio