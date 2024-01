“Strade sicure”, ci sono mille militari in più: rinforzi anche a Bari

“Ripartiti nel 2024 in tutta Italia 6.800 militari, di cui 1.400 in più, a tutela delle città, grazie al progetto ‘Strade Sicure’. Di questi nuovi, 800 saranno destinati alle stazioni ferroviarie di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari e dei principali capoluoghi”. Lo scrive su X il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Un’operazione di sicurezza e legalità possibile anche grazie all’impegno della Lega. Buon lavoro a tutte le donne e tutti gli uomini che saranno impegnati a difesa dei cittadini, e grazie per quello che farete”, conclude.