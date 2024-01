Traffico di oloturie: sequestrati 286 chili di ‘cetrioli di mare’

Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Bari, nei giorni scorsi, in località Torre a Mare, nel corso di un controllo su strada, hanno scoperto all’interno di un’autovettura ben 286 kg di oloturie. L’attività è stata quindi estesa a un deposito all’interno del quale vi erano attrezzature per la lavorazione del prodotto, per questo sottoposto a sequestro insieme ai molluschi e all’autoveicolo utilizzato per il trasporto.

Il conducente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria e saranno svolti specifici approfondimenti di natura fiscale. Le oloturie, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino, sono spesso oggetto di traffico illegale destinato al mercato estero, e vengono commercializzate a prezzi molto elevati (fino a 700 euro al chilogrammo).

È importante sottolineare che, sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone coinvolte sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna. Il costante presidio del litorale costiero e delle acque di competenza regionale attuato dalle Fiamme Gialle pugliesi del comparto aeronavale, in piena attuazione delle esclusive prerogative di “Polizia del Mare”, garantisce una decisa azione di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati, rendendo possibile la salvaguardia delle risorse ambientali, della salute pubblica e dell’economia sana del territorio.