A Bari arriva l’avvocato divorzista dei vip, aprirà uno studio

L’avvocato divorzista dei vip è pronta ad aprire uno studio a Bari. Si tratta di Annamaria Bernardini de Pace, nota per essersi occupata di divorzi relativi, in particolare, a celebrità. Tra questi spicca quello di Al Bano e Romina, ma anche Briatore, Simona Ventura e infine quello di Ilary Blasi e Francesco Totti, per il quale però ha lasciato l’assistenza legale.

Adesso, Bernardini de Pace, originaria della Puglia, è pronta ad operare anche a Bari o, in alternativa, ad usarla come base per i futuri divorzi. Lo studio aprirà in via Calefati, la targa è già ben in vista. Si tratta solo di una delle sedi del suo network che, oltre a Milano, conta altri cinque studi sparsi in tutta Italia.

