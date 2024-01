Ascoli – Bari: la storia. Marino: “Siamo in crescita. Acampora resta”

Dar seguito alla buona prestazione fornita contro l’Ascoli e scalare posizioni in classifica, possibilmente giocando anche un bel calcio. È questa la ‘mission’ del Bari che sarà di scena ad Ascoli per la ventunesima giornata del campionato di B. Ascoli Bari, si disputerà domani 21 gennaio con fischio d’inizio alle ore 16.15.

L’avversario – L’Ascoli Calcio 1898 FC, meglio nota come Ascoli, è una società calcistica italiana fondata nel 1898: è tra i club più antichi d’Italia. È la squadra più blasonata della regione Marche, in quanto vanta 16 stagioni in Serie A, categoria nella quale il suo miglior piazzamento è il quarto posto della stagione 1979-80, e 26 in Serie B, categoria dove nell’annata 1977-78 stabilì il record di punti (61) nei tornei italiani a 20 squadre e due punti a incontro. Il periodo più vittorioso dell’Ascoli è quello coincidente con la presidenza di Costantino Rozzi, che guidò la società dal 1968 al 1994. Il suo palmarès annovera, a livello nazionale, due campionati di seconda serie e due di terza serie, oltre a un Torneo di Capodanno e a una Supercoppa di Lega di Serie C. In ambito internazionale la formazione marchigiana vanta una Coppa Mitropa, assieme al raggiungimento di una finale di Coppa Anglo-Italiana.

I precedenti tra Ascoli e Bari sono 50 e la bilancia pende verso la squadra marchigiana: 15 sono le vittorie biancorosse, 17 i pareggi e 18 i successi ascolani. Nel Piceno si sono disputate 26 gare e il bilancio è in favore dei bianconeri con 11 vittorie, 9 pareggi e 6 affermazioni pugliesi. La vittoria più larga del Bari ad Ascoli, in campionato, è quella del 1 settembre 2012: i biancorossi vinsero per 3-1 grazie alle reti di Claiton Dos Santos, Ceppitelli e Galano.

Ascoli e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Del Duca’, nello scorso campionato, il 5 marzo 2023. La gara terminò 1-0 per i galletti. Rete decisiva di Cheddira su calcio di rigore.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Lorenzo Scarafoni, Mario Colautti, Franco Brienza, Massimiliano Tangorra, Maurizio Iorio, Tommaso D’Orazio, Corrado Colombo, Cristiano Del Grosso, Marco Calderoni, Salvatore D’Elia, Stefano Guberti, Marcello Grassi, Federico Giampaolo, Adriano Montalto, Massimo Bonanni, Nicola Dibitonto, Giorgio La Vista, Giovanni Indiveri, Adrian Stoian, Vittorio Micolucci, Ignacio Lores Varela, Salvatore Bruno, Carlo Sassarini, Vittorio Parigini, Paolo Monelli, Nicolás Córdova, Simone Sini, Guillaume Gigliotti, Mario Mazzoni, Gaetano Monachello, Daniele De Vezze, Simone Motta, Mirco Antenucci e Luigi Porro.

Ex del match saranno: Nicola Bellomo e Raffaele Pucino nel Bari.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bepi Pillon, Vincenzo Vivarini, Mimmo Renna, Roberto Stellone e Devis Mangia

Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Pasquale Marino: “Con l’arrivo di Puscas abbiamo più scelta ma anche più qualità in attacco. L’Ascoli ha disputato un’ottima gara contro il Parma: è una squadra molto compatta e aggressiva. Dobbiamo essere bravi a saltare la loro pressione sui portatori di palla. Per quanto ci riguarda, la crescita è stata costante ed evidente già dalla partita contro lo Spezia, ma dobbiamo continuare così perchè nulla è stato fatto. Circa i singoli, Lulic si sta allenando bene ma gli manca il ritmo partita,mentre Maita è in una fase di crescita. Per sostituire Di Cesare c’è un ballottaggio tra Matino e Zuzek, sono sullo stesso livello. Acampora sul mercato? Per noi non lo è mai stato: è un giocatore importante che ha solo attraversato un momento di flessione e le sue qualità sono fuori discussione. Circa la difesa, per Di Cesare i tempi di recupero non saranno molto lunghi, quindi non ci saranno nuovi innesti in quel reparto”.

PROBABILI FORMAZIONI:

ASCOLI (3-5-2): Viviano, Vaisanen, Botteghin, Quaranta, Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Falasco, Mendes, Nestorovski. All.: Castori.

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Vicari, Matino, Ricci, Maita, Benali, Edjouma, Kallon, Nasti, Sibilli. All.: Marino.

Arbitrerà la gara il signor Davide Ghersini della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2). Quarto ufficiale sarà Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza, mentre al VAR ci sarà Gianpiero Miele (Nola), coadiuvato dall’ AVAR Matteo Gariglio (Pinerolo).