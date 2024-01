Bari, buche pericolose per ciclisti e motociclisti: “Assurdo”

“Quando il pericolo per i motociclisti e non solo, non è dietro l’angolo ma a Bari in pieno centro. Precisamente in via Piccinni angolo via Sparano”. La denuncia via social è di Sergio Fanelli che ha fotografato una buca presente tra la pavimentazione di via Sparano e via Piccinni. Buche e dislivelli presenti in diversi punti della città, con notevoli pericoli soprattutto per chi circola in bici, su monopattini e in moto. In alcuni casi le responsabilità sono dei “rattoppi ” stradali dopo scavi nei sottoservizi, in altri casi (come in via Sparano) per una cattiva manutenzione.