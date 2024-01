Bari, cade nel mercato di corso Mazzini: soccorsa donna

Ancora disagi per via delle condizioni dei mercati, accade a Bari, in particolare nel mercato coperto di corso Mazzini, dove una donna, secondo quanto emerso, sarebbe stata soccorsa in seguito ad una caduta avvenuta intorno alle 9 di questa mattina. Solo pochi giorni fa un episodio simile si era verificato nel mercato rionale di Japigia.

“I mercati coperti – spiega a Borderline24 Luca Bratta, portavoce del comitato cittadino – sono in condizioni pessime. Lo abbiamo denunciato tante volte. Dagli estintori scaduti due anni fa alla pavimentazione che viene segnalata dai birilli arancioni perché addirittura mancano pezzi di mattoni sul pavimento. Ma non solo, anche pavimentazione non idonea nei mercati perché la pavimentazione è scivolosissima perché ci sono semplici piastrelle per terra. Nessuno interviene mai per fare una manutenzione ordinaria o straordinaria, ci sono cavi elettrici penzolanti, nidi di piccione all’interno del mercato. Le persone sono costrette ogni volta a chiamare il 118 perché una persona al giorno più o meno cade” – ha evidenziato.

La denuncia era stata riportata anche sui social di Bratta. “In una città meravigliosa come Bari, dove il menefreghismo regna ormai sovrano e le nostre denunce come semplici cittadini restano nel dimenticatoio…come sempre – si legge – i principali colpevoli delle condizioni strutturali e igienico sanitarie in cui versano i mercati rionali della nostra città, continuano spudoratamente a vantarsi di cose inesistenti e soprattutto con nonchalance a rincorrere una poltrona molto comoda che finora non è stata mai onorata ma sfruttata per i propri interessi, facendo sprofondare Bari in questa situazione. Queste, ormai, sono immagini della quotidianità” – ha concluso ironizzando sullo slogan “Sii felice sei a Bari”.