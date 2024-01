Bari, famiglie a teatro: in scena “Il fantasma di Canterville”

Il 21 gennaio al Teatro Kismet di Bari arriva un nuovo appuntamento dedicato ai giovani spettatori. La Stagione Famiglie a teatro, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, prosegue domenica alle ore 18 con Il fantasma di Canterville, messo in scena dalla Compagnia Factory Transadriatica. Liberamente ispirato all’omonimo racconto di Oscar Wilde, protagonista è Virginia – interpretata da Angela Gaetano – una ragazza sensibile e generosa, che va ad abitare con la sua famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma, condannato a tormentarsi finché una antica profezia non sarà compiuta. Dovrà affrontare una prova coraggiosa, in un viaggio misterioso oltre la linea che divide la vita dalla morte, esperienza su cui nessuno mai saprà nulla. Lo spettacolo diretto da Tonio De Nitto ci conduce attraverso una storia ricca di humor e suspense, in cui razionalità e inquietudine si alternano, regalandoci momenti davvero spettrali tra le grigie mura del rinomato Castello di Canterville.

Un horror teatrale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri e personaggi non meno inquietanti. Spettacolo consigliato a un pubblico a partire da 11 anni. Domenica alle 17 sono anche in programma i laboratori creativi 𝗔𝗥𝗧 𝗟𝗔𝗕 gratuiti per il giovane pubblico. Per i due spettacoli del week-end – Kampai! sabato 20 gennaio e Il fantasma di Canterville domenica 21 gennaio – nel foyer del Kismet sarà presente lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dedicato alla letteratura con proposte adatte a tutte le età, per farsi consigliare e trovare il prossimo libro da leggere. La Stagione ‘Famiglie a teatro’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.