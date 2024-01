Bari, notte di paura in via Giulio Petroni: in fiamme appartamento

Notte di paura in via Giulio Petroni per via di un incendio divampato in un appartamento intorno a mezzanotte. Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore nel tentativo di domare le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Rainews, l’incendio potrebbe essere divampato per via di una coperta elettrica o di uno scaldaletto. Sul posto è stato necessario l’intervento degli operatori del 118 in quanto un’anziana che si trovava nell’appartamento al piano superiore si sarebbe sentita male per via del fumo che ha invaso l’abitazione. Non ci sarebbero vittime, le operazioni si sono concluse intorno alle 2 di notte.

Foto repertorio